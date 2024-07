États-Unis : à New York, un pont bloqué en raison des fortes chaleurs

Alors que la ville de New York fait face à un épisode de canicule, un pont, dont les pièces se sont dilatées, est resté bloqué pendant plusieurs heures, mardi 9 juillet.

À New York (États-Unis), un pont en surchauffe est bloqué au-dessus de la rivière, mardi 9 juillet. Pendant plusieurs heures, les pompiers ont été contraints d'arroser la structure pour la refroidir. Ce pont tournant, centenaire, relie le quartier du Bronx à celui de Manhattan. Lundi matin, au moment de le refermer après le passage d'un navire, des pièces métalliques se sont dilatées et il était impossible de réaligner le pont sur le reste de la chaussée.

Le pont a pu rouvrir

Avec des températures proches des 35°C ressentis, New York vit son deuxième épisode caniculaire de l'été. Les piscines sont ouvertes jusqu'en soirée et les autorités recommandent de limiter les activités en extérieur au plus chaud de la journée. Après quatre heures d'arrosage et de dernières vérifications, le pont a pu rouvrir, mardi 9 juillet, ce qui est une bonne nouvelle pour les automobilistes new-yorkais.