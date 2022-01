Ukraine : les tensions sont vives entre les occidentaux et la Russie

Les occidentaux redoutent de voir la Russie envahir l’Ukraine et réagissent. Le président américain, Joe Biden, a placé 8 500 militaires en état d’alerte.

Lundi 24 janvier, une escalade sans fin se joue entre Moscou (Russie) et les occidentaux. L’Ukraine est au centre des débats. Redoutant une invasion à tout moment, le président américain, Joe Biden, a placé 8 500 militaires en état d’alerte, prêts à être déployés. Les États-Unis et la Grande-Bretagne considèrent cette menace comme très réelle et ont donc rapatrié une partie de leur personnel diplomatique ainsi que leur famille présente à Kiev.

Emmanuel Macron en médiateur ?

Plus tôt dans la journée, l’OTAN a annoncé mettre ses forces en état de disponibilité. Le Danemark a envoyé une frégate en mer Baltique et se prépare à envoyer des chasseurs F16. Moscou parle d’une hystérie. Face à cette situation, l’Union européenne, qui a débloqué une aide financière de 1,2 milliard d’euros, appelle au calme. À Donetsk (Ukraine), bastion des séparatistes pro-russes, la jeunesse craint que le conflit s’envenime. Côté Français, Emmanuel Macron veut jouer le rôle de médiateur : il va s’entretenir avec Vladimir Poutine, dans les prochains jours, pour discuter d’un chemin de désescalade.