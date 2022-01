Crise en Ukraine : Washington rapatrie ses ressortissants diplomatiques

Des troupes russes sont à l’entraînement à seulement 300 mètres de la frontière ukrainienne. Autour de l’Ukraine, la Russie masse ses forces avec 100 000 hommes le long de la frontière et désormais des missiles en Biélorussie. Dans le conflit qui oppose Vladimir Poutine aux occidents, les experts excluent une invasion à grande échelle pour le moment.



Un piratage informatique au coeur du conflit



Face aux risques d’escalade de la violence, les Britanniques et les Américains ont rappellés une partie de leur personnel diplomatique présent à Kiev (Ukraine). L’Ukraine affirme avoir des preuves de l’implication de la Russie dans le piratage des sites informatiques de leur pays. Son opposant dément. Mais l’hypothèse d’une guerre, serait-elle un coup de poker de la Russie ? C’est possible, car "Poutine veut être respecté (…) et que la Russie soit respectée, si bien qu’elle soit prise pour une grande puissance malgré les moyens relativement limité dont elle dispose", soutient Pascal Boniface, de l’institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).