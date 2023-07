Reportage "C'est aussi une façon d'aider les gens à vivre normalement" : malgré la guerre en Ukraine, les touristes sont de retour à Lviv

Située loin de la ligne de front, Lviv est rarement ciblée par les Russes. Pourtant, dans la nuit du 5 au 6 juillet, ils ont tiré un missile sur un immeuble, tuant au moins neuf personnes. Malgré cela, en ce début d’été, on croise nombre de touristes dans la ville.

"Vous êtes dans un endroit unique au monde, présente fièrement Vadim, guide touristique à Lviv dans l’ouest de l’Ukraine : la mine dont on extrait les grains de café ! ". C'est l'une des attractions incontournables de la ville. Vadim y a amené une vingtaine de touristes. "Avant, l'essentiel de mes clients étaient polonais. Cette année, j'ai eu quelques petits groupes, mais ils ne sont pas très nombreux. Ils s’inquiètent pour leur sécurité", explique-t-il.

Vadim guide donc principalement des touristes ukrainiens à travers Lviv. Beaucoup viennent de l'Est, ils cherchent un refuge, la tranquillité le plus loin possible de la ligne de front. C'est le cas de Natalia et son mari Roman, soldat en permission.

La frappe de mercredi 5 juillet sur un immeuble d'habitation qui a fait au moins neuf morts et 42 blessés dont trois enfants, phénomène isolé à Lviv, mais le plus meurtrier jusqu'ici, ne les a pas absolument pas perturbés. "On ne s'est pas inquiété, on dormait, on n'a rien entendu, affirme Roman. Et les frappes, ce n'est pas nouveau pour nous, ça fait plus d'un an qu'il y a la guerre". "On est toujours prêt à ça", ajoute Natalia laconique.

Originaires de Globino (région de Poltava à l'ouest de l'Ukraine), Roman et Natalia profitent d'une permission de Roman. Jeunes mariés, ils sont venus se changer les idées à Lviv, loin du front. (ISABELLE LABEYRIE / RADIO FRANCE)

"On est là, on est ouvert, on vous accueille toujours chez nous"

Dans ce contexte Lviv ne parle plus de touristes, mais de "visiteurs". La ville propose des sorties aux soldats blessés du centre de réadaptation. Elle s'intéresse aussi aux employés des ONG comme Colleen, venue du Canada qui compte bien profiter de la ville. "Absolument ! Même si on est ici pour une organisation humanitaire, on profite de toutes les opportunités, les visites guidées, dont celle de l'opéra, les parcs, les musées… On rencontre les gens, on essaie les bières et la nourriture locale, on dépense notre argent. C'est aussi une façon d'aider les gens à vivre normalement et à aller de l'avant".

Un groupe de touristes s'apprête à visiter la cathédrale dominicaine de Lviv (Ukraine), l'un des plus beaux monuments architecturaux de style baroque tardif de toute l'Europe. (ISABELLE LABEYRIE / RADIO FRANCE)

L'office de tourisme, qui a rouvert il y a un an, dispense autant ses conseils que des consignes. "On doit être vraiment attentifs, explique Marta Kuzik, l'une des responsables de l’office, parce qu’on voit que la guerre n’est pas encore finie. Mais on est là, on est ouvert, on vous accueille toujours chez nous".

Lviv est d'ailleurs candidate pour le prix 2024 de la capitale européenne du tourisme intelligent décerné par la commission. À la clé, un peu de notoriété et beaucoup d'argent.