Direct Guerre en Ukraine : une attaque au missile contre un immeuble résidentiel à Lviv fait au moins trois morts

Il est 6 heures. Voici les principaux titres de l'actualité :



• #UKRAINE Au moins trois personnes sont mortes dans une frappe russe à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Les secours sont sur place et des victimes se trouvent possiblement sous les décombres des logements détruits.



• #ESPACE La fusée Ariane-5 a tiré sa révérence après 27 ans de de service, hier, lors d'un ultime décollage couronné de succès depuis la base de Kourou.



• #EMEUTES L'IGPN, la police des polices, et son pendant pour la gendarmerie, l'IGGN, ont été saisies de dix enquêtes depuis le début des violences urbaines, a déclaré hier le ministre Gérald Darmanin.



• #BREVET Les premiers résultats du brevet des collèges sont tombés hier. Aujourd'hui, au tour des académies de Paris, Créteil, Besançon et Versailles. Tout sera disponible sur notre page dédiée.



• Les députés ont validé le principe des portables "mouchards", une disposition sensible du projet de loi justice d'Eric Dupond-Moretti. Cet article offre la possibilité d'activer à distance les mobiles, pour écouter et filmer à leur insu des personnes visées dans certaines enquêtes.