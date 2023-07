Guerre en Ukraine : une frappe visant un immeuble résidentiel fait quatre morts à Lviv, dans l'ouest du pays

La ville a été touchée par "une série d'explosions" dans la nuit de mercredi à jeudi, selon son maire.

Il s'agit, selon les autorités, de l'attaque la plus destructrice contre une infrastructure civile de Lviv (Ukraine) depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 juillet, la capitale régionale de l'ouest de l'Ukraine a été visée par une salve de missiles russes, endommageant plus de 30 immeubles et d'autres bâtiments, selon les autorités locales. Une frappe ayant notamment touché un immeuble d'habitation a fait au moins quatre morts et 37 blessés.

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

"Les 3e et 4e étages de deux sections du bâtiment ont été détruits", a fait savoir le ministre de l'Intérieur ukrainien, Igor Klymenko, sur Telegram. "Je me suis réveillée à cause de la première explosion, mais nous n'avons pas eu le temps de quitter l'appartement. Il y a eu une deuxième explosion, le plafond a commencé à tomber", a raconté à l'AFP Olya, une habitante. "Ma mère est morte, mes voisins sont morts. A ce stade, il semble que je sois la seule à avoir survécu au quatrième étage."

Le gouverneur régional, Maksym Kozytsky, avait signalé dans la nuit que des "missiles ennemis" se dirigeaient vers les régions de l'ouest de l'Ukraine. "Une série d'explosions" a ensuite été entendue à Lviv, selon le maire, Andriï Sadovyi. "Les destructions sont énormes, plus de 50 appartements ont été dévastés (...) Un immeuble de bureaux a subi des dégâts", de même que le bâtiment d'une école et le dortoir de l'Université polytechnique de Lviv, a-t-il rapporté. "Il y aura assurément une réponse à l'ennemi. Une [réponse] tangible", a réagi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans un message accompagné d'une vidéo sur Telegram.