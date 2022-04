La guerre en Ukraine provoquera le ralentissement de la reprise économique européenne, selon le FMI

Aux pertes humaines s'ajoutent les dommages économiques. La guerre menée par la Russie en Ukraine devrait causer le ralentissement de la reprise économique en zone euro en 2022, selon des prévisions du Fonds monétaire international (FMI) publiées mardi 19 avril.

L'institution internationale table aujourd'hui sur une croissance du PIB de la zone euro de 2,8% en 2022, aors qu'elle prévoyait 3,9% en janvier. Le ralentissement est notamment dû à "la hausse mondiale des prix de l'énergie", précise le FMI, qui touchera en particulier l'Italie et l'Allemagne du fait d'"un secteur manufacturier relativement important et d'une plus grande dépendance à l'énergie russe". Le PIB de la France devrait augmenter de 2,9% cette année, en légère baisse par rapport aux prévisions de janvier (- 0,6 point).

L'économie ukrainienne devrait chuter de 35%

D'après le FMI, ce ralentissement risque de fragiliser les finances publiques de certains Etats. Mais "cela ne doit pas empêcher les gouvernements d'offrir une aide ciblée aux réfugiés déplacés par le conflit, aux ménages touchés par la hausse des prix des aliments et de l'essence et à ceux affectés par la pandémie", écrit le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

C'est évidemment la croissance de l'Ukraine qui est la plus durement touchée : le PIB devrait chuter de 35% cette année, à cause des destructions massives et de la fuite de millions de personnes. Le retour au niveau d'avant-guerre prendrait des années même si le conflit s'arrêtait immédiatement, selon le FMI.