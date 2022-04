DIRECT. Guerre en Ukraine : "C'est l'enfer", décrit un gouverneur ukrainien après le lancement d'une offensive russe dans le Donbass

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Ce qui est incompréhensible, c'est que les ex-Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk étaient déjà acquises à la cause russe", relève Valéria Faure-Muntian. Le 21 février, trois jours avant le début de l'offensive russe en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de ces deux territoires séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. Dans la foulée, les députés russes ont approuvé à l'unanimité des "accords d'amitié, de coopération et d'entraide" avec des deux territoires. Nous en parlions dans cet article.

: 🔴 DIRECT - 🗣 Offensive russe sur l’Est de l’Ukraine➡️ "Cette nuit, la Russie a renvoyé ce qu’elle avait de forces libres sur le Donbass parce que Vladimir Poutine a besoin d’afficher une victoire”, dit Valéria Faure-Muntian, députée LREM née en Ukraine. https://t.co/M4w7g0WVuM

: "Cette nuit, la Russie a renvoyé ce qu’elle avait de forces libres (...) sur le Donbass parce que Vladimir Poutine et la fédération de Russie a besoin d'afficher une victoire", déclare sur franceinfo Valéria Faure-Muntian, députée LREM née en Ukraine.

: Alors que la Russie a lancé, selon l'Ukraine, son offensive sur le Donbass, Joe Biden doit participer à une réunion virtuelle consacrée à l'offensive russe en Ukraine. Le président américain évoquera, "avec les alliés et partenaires" des Etats-Unis dont la liste n'a pas été dévoilée, le "soutien continu à l'Ukraine et les efforts visant à s'assurer que la Russie rende des comptes", a précisé un responsable de la Maison Blanche.

: Commençons la journée avec un premier rappel des titres :



• Le président ukrainien a affirmé, hier soir, que l'armée russe avait entamé son offensive dans l'est de l'Ukraine. Cette nouvelle phase de l'invasion avait été annoncé par Moscou, il y a plusieurs semaines.



• A la veille du grand débat entre les deux finalistes, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen de 12 points dans les intentions de vote pour le second tour, selon le baromètre quotidien réalisé par Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo et Le Parisien-Aujourd'hui en France.



• La ville de Shanghai, confinée depuis le début du mois, a annoncé sept nouveaux morts du Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Cela porte à 10 le total des décès dans la capitale économique chinoise.



• L'armée israélienne a mené des premières frappes aériennes depuis des mois sur la bande de Gaza. Il s'agit de représailles à un tir de roquette depuis cette enclave palestinienne.