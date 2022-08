Infographies Guerre en Ukraine : quelle est la situation des réfugiés ukrainiens, six mois après le début du conflit ?

Leur vie a changé il y a six mois. Dans la foulée de l'invasion de leur pays par la Russie, des centaines de milliers d'Ukrainiens se pressaient aux frontières pour tenter de fuir le conflit. Il fallait alors de nombreuses heures pour franchir la douane et les images d'interminables files de véhicules avaient fait le tour du monde.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) recense, au 16 août, plus de six millions de déplacés ukrainiens à travers l'Europe. Plus d'un habitant sur sept a donc fui l'Ukraine. Où sont-ils partis pour trouver refuge ? Quelle est leur situation en France ? Franceinfo fait le point sur la situation des réfugiés ukrainiens six mois après le début de la guerre.

Plus de 150 000 départs quotidiens au début du conflit

Les chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés témoignent de l'exode massif qu'a déclenché le début de la guerre. Le graphique ci-dessous montre combien de personnes franchissent chaque jour les frontières ukrainiennes. Il ne s'agit pas seulement de personnes fuyant la guerre, mais l'augmentation du trafic à la frontière et l'écart entre les entrées et les sorties permettent de visualiser le phénomène de migration dû au conflit. Ainsi, durant les deux premières semaines, plus de 150 000 personnes quittaient chaque jour l'Ukraine. A l'inverse, à peine plus de 10 000 personnes entraient dans le pays.

Le nombre de personnes quittant quotidiennement l'Ukraine a ensuite baissé pour se stabiliser autour de 50 000 au début du mois d'avril. Dans le même temps, environ 35 000 personnes entrent chaque jour dans le pays depuis la mi-mai. Il y a toujours, six mois après le début de la guerre, plus de personnes qui quittent l'Ukraine que de personnes qui y entrent. Cette différence est en moyenne de 15 000 personnes sur les dernières semaines. Le retour massif au pays des Ukrainiens n'a donc pas encore eu lieu.

Près d'un million de réfugiés en Allemagne, environ 100 000 en France

Où se trouvent ces plus de six millions d'Ukrainiens exilés ? Près de deux millions d'entre eux sont actuellement en Russie, mais leur situation est particulière. Les raisons et conditions de leur départ sont présentées très différemment par la Russie et l'Ukraine. Moscou affirme que des "lieux d'hébergement temporaires" ont été mis en place pour mettre à l'abri des civils ukrainiens. Pour Kiev, ces citoyens ont été déportés dans des camps.

Excepté ce cas particulier, la Pologne est le premier pays d'accueil, avec plus de 1,2 million de déplacés ukrainiens. L'Allemagne accueille un peu moins d'un million de réfugiés, et la République tchèque environ 400 000. Toujours selon le HCR, environ 96 000 personnes sont arrivées en France. Un chiffre bien inférieur à l'Allemagne et un peu plus faible que les 160 000 Ukrainiens pris en charge en Italie ou encore les plus de 130 000 accueillis en Espagne.

"L'Allemagne est depuis longtemps le grand pays d'immigration pour l'Europe centrale, qui attire par sa prospérité économique et sa politique d'accueil, contextualise François Héran, directeur de l'Institut Convergences Migrations au CNRS. Et les pays du sud comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal ont une diaspora ukrainienne plus importante que la France, et des déplacés ont donc pu aller y rejoindre des membres de leur famille."

18 500 enfants ukrainiens scolarisés en France

L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) recense également les déplacés ukrainiens arrivés dans l'Hexagone. L'organisme en décompte 100 000, un chiffre proche de celui des Nations unies.

"Il s'agit à 80% de femmes et d'enfants et c'est une spécificité de l'immigration ukrainienne. Les demandeurs d'asile afghans par exemple sont majoritairement des hommes." Didier Leschi, directeur de l'OFII à franceinfo

A la fin de l'année scolaire 2021-2022, 18 500 enfants ukrainiens étaient scolarisés en France, selon l'OFII. "Je pense que cela représente la moitié des enfants ukrainiens accueillis, précise Didier Leschi. La scolarisation est systématiquement proposée et les autorités françaises l'encouragent fortement, car elle est obligatoire en France."

Au niveau économique, les déplacés ukrainiens peuvent bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile. Pour une personne seule, son montant s'élève à 6,80 euros par jour, et peut être porté à 14,20 euros si la personne a fait une demande d'hébergement et ne bénéficie pas d'un logement gratuit. L'OFII recense également au moins 10 000 réfugiés ukrainiens en situation de travail. Un droit de travailler dont ne bénéficient pas les demandeurs d'asile venu d'autres pays.

"De manière générale, on constate un effort exceptionnel du gouvernement et des préfets pour accueillir les déplacés ukrainiens, affirme François Héran. Cela montre qu'en matière d'immigration, quand on veut, on peut !"