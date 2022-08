DIRECT. Guerre en Ukraine : Kiev redoute des frappes russes sur des bâtiments civils, à l'occasion du Jour de l'indépendance

Ce qu'il faut savoir

La prudence est de mise. Plusieurs villes ukrainiennes, comme Kiev ou Mykolaïv, ont restreint les célébrations et rassemblements publics pour la fête nationale de l'indépendance, mercredi 24 août. La Russie pourrait "faire quelque chose de particulièrement dégoûtant" et "cruel" à cette occasion, avait averti le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi. L'ambassade des Etats-Unis en Ukraine affirme dans une note de sécurité que "la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre l'infrastructure civile et les installations gouvernementales", et a incité les ressortissants américains à quitter le pays. Suivez notre direct.

Kiev accuse la Russie d'adoptions illégales d'enfants ukrainiens. "La Russie continue de kidnapper des enfants à partir du territoire ukrainien et d'arranger leur adoption illégale par des citoyens russes", a déclaré dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères. "Plus de 1 000 enfants de Marioupol ont été illégalement donnés à des étrangers à Tioumen, Irkoutsk, Kemerovo et dans le district de l'Altaï", cite le ministère, affirmant que plus de 300 enfants ukrainiens sont également gardés dans des "établissements spécialisés" de la région de Krasnodar.

La Russie renouvelle ses menaces après l'assassinat de Daria Douguina. "Il ne peut y avoir aucune pitié pour les organisateurs, les commanditaires et les exécutants" de l'assassinat de la commentatrice ultranationaliste favorable à la guerre en Ukraine, a déclaré le chef de la diplomatie russe, mardi. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce jour-là à Moscou pour les funérailles de la fille d'Alexandre Douguine, lui-même idéologue ultranationaliste. Les services de sécurité russes ont conclu en moins de 48 heures que l'attaque, survenue le 20 août à Moscou, avait été préparée et menée par une agente des services de renseignement ukrainiens, ce que Kiev dément.

Posez vos questions à Olivier Kempf. Après six mois de batailles acharnées, dans quel état sont les forces russes et ukrainiennes ? Comment la situation sur le front pourrait-elle évoluer ? Posez vos questions dans le live à Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, qui vous répondra à partir de 16 heures dans ce direct.