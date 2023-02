Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite surprise à Paris

Volodymyr Zelensky est arrivé dans la soirée du mercredi 8 février à Paris. Il a dîné avec le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron, qui lui a remis la Légion d'honneur.

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron sont partis ensemble à Bruxelles (Belgique) jeudi 9 février, pour le sommet européen du jour. Le président ukrainien était mercredi à Paris après Londres (Royaume-Uni), pour une mini-tournée européenne. Il a rencontré Emmanuel Macron en présence du chancelier allemand, Olaf Scholz. "Plus tôt l'Ukraine aura des armes puissantes et à longue portée, plus tôt nos pilotes auront des avions modernes, plus forte sera notre flotte de chars, plus tôt l'agression russe prendra fin", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Emmanuel Macron renouvelle son soutien à l'Ukraine

Emmanuel Macron est allé dans son sens, assurant que "l'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre" et soutenant que "la Russie ne peut ni ne doit l'emporter". "Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir", a ajouté le chef de l'État, qui a également remis à Volodymyr Zelensky la Légion d'honneur.