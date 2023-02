Séisme en Turquie et en Syrie : trois jours après la catastrophe, des survivants sortent toujours des décombres

Le temps presse en Turquie. Les secouristes savent en effet que la plupart des chances de survie se passent dans les 72 heures qui suivent les tremblements de terre. Si le bilan c'est alourdi à plus de 17 000 morts avec la Syrie, des miracles donnent parfois des raisons d'espérer.

Au début ce n'est qu'une main qui dépasse : celle d'un enfant, que le sauveteur ne lâche pas pour le rassurer. Quand le garçon d'une dizaine d'années est enfin extrait, des cris de joie : l'enfant est en pleurs et hagard, mais il est vivant. Les secouristes tentent de le réconforter. Selon eux, le reste de sa famille n'a pas survécu.



Des miracles de plus en plus rares

À Antakya en Turquie, une famille a eu plus de chance. La petite Azel a passé trois jours sous les décombres. Quand elle est extraite, elle ignore ce que son père est devenu. Cinq heures plus tard, les sauveteurs le retrouveront lui aussi vivant. Un bébé a également retrouvé l'air libre. Les sauveteurs ont passé des heures à creuser pour le retrouver. "Je serais mort pour toi. Merci mon Dieu", lui dit l'un d'eux. Trois jours après le tremblement de terre, les miracles sont néanmoins de plus en plus rares. Sous les décombres, ce sont surtout des corps que les secours retrouvent.