Séisme en Turquie et en Syrie : le bel élan de solidarité de La Rochelle

L'aide à la Turquie vient aussi de France. À La Rochelle, où une association récolte des dons de vêtements et de soins de première nécessité, la solidarité s'organise.

Les dons affluent en masse à La Rochelle (Charente-Maritime), jeudi 9 février. Les voitures s'arrêtent presque chaque minute devant la Maison culturelle de l'Anatolie. Dans le local, devenu trop exigu, on emballe, classe et trie. "Là où il y a eu le séisme, il fait très froid. Les gens sont dans la neige donc on essaye de trouver des couvertures chaudes, des petits bonnets, des bottes", explique Dondu Sahin, bénévole à la Maison culturelle de l'Anatolie.

La mobilisation dépasse les frontières de la communauté turque

Des vêtements, de la nourriture ou encore des produits d'hygiène, chacun donne ce qu'il peut, suivant ses moyens. L'association a été surprise par la force de l'élan de générosité. "On sait que comme c'est l'humanitaire qui est en jeu, plus rien ne compte, la nationalité, le pays… Tout le monde veut aider", se réjouit Sonore Ilknur, bénévole à la Maison culturelle de l'Anatolie. Dans ce quartier vit un nombre important de famille d'origine turque, issues des travailleurs du bâtiment arrivés dans les années 70. Mais la mobilisation dépasse aujourd'hui les frontières de la communauté.