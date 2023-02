Alimentation : un label à destination des supermarchés pour lutter contre le gaspillage

Avant que la grande distribution ne soit sanctionnée si elle détruit des invendus alimentaires consommables, comme le prévoit la loi en 2025, un label national a été créé. Il récompense les points de ventes qui initient des actions anti-gaspi. Exemple dans un supermarché dans l'Essonne.

À l'arrière du E. Leclerc d'Angerville (Essonne), Angelo, bénévole aux Restos du Cœur, récupère des produits bientôt périmés et abîmés. "Citrons, un petit peu de pommes, clémentines", énumère-t-il. Ils seront distribués aux bénéficiaires dans la journée. "Ça nous aide beaucoup", assure-t-il. Chaque semaine, plus de trois tonnes de produits sont donnés à quatre associations. Depuis 2015, la loi interdit en effet aux magasins de détruire les invendus alimentaires.

Un label qui intéresse les magasins

Alexis Bensussan, le responsable qualité du magasin, s'est organisé. Malgré ses bonnes pratiques, le magasin continue de jeter plus de 800 kg de nourriture par semaine. Pour faire baisser ce chiffre, la loi prévoit la création d'un label anti-gaspi. Alexis Bensussan se fait donc accompagner dans sa démarche par une start-up, Phénix. Et le label intéresse de plus en plus les supermarchés. Lorena Padilla, coach anti-gaspi chez Phénix, assure que son entreprise accompagne "plus de 1 000 enseignes".