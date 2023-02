Santé : la grippe revient en force en France

La grippe enregistre un rebond dans la plupart des régions françaises, jeudi 9 février. Les autorités sanitaires recommandent de vacciner tous les mineurs dès 2 ans.

Depuis quelques jours, les rendez-vous chez un généraliste de l'Essonne rappellent que le virus de la grippe est de retour, jeudi 9 février. Pour le Dr. Arnaud Saada, le rebond de l'épidémie pourrait être dû au déclin des gestes. "À mon avis, c'est le fait qu'au 1er février, toutes les mesures Covid ont été complètement levées. On voit plutôt des jeunes, et ça irait bien dans le sens où c'est un problème de masque", dit-il.

156 cas pour 100 000 habitants



156 cas pour 100 000 habitants ont été enregistrés la semaine dernière, contre 113 cas la semaine précédente. Un vrai rebond, mais pas forcément inhabituel. "Quand on regarde avant le Covid, la dernière épidémie de grippe classique, il y avait eu un pic début février, et deux mois après on a eu un second pic plus tard plus bas. Cette fois-ci, comme on a eu le premier pic en fin d'année dernière, il est possible qu'on ait un pic jusqu'à la mi-février", analyse le Dr. Damien Mascret, médecin et journaliste.