Grippe saisonnière : les autorités sanitaires recommandent la vaccination annuelle pour tous les mineurs dès 2 ans

La Haute autorité de santé estime que ce vaccin devrait être inscrit au calendrier vaccinal et rendu gratuit. Elle conseille de privilégier son administration sous forme de spray nasal.

Les autorités sanitaires françaises ont recommandé, jeudi 9 février, de vacciner tous les enfants de plus de deux ans contre la grippe saisonnière. La Haute autorité de santé (HAS) souhaite que cette vaccination "soit intégrée au calendrier vaccinal pour être proposée chaque année aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus", a-t-elle annoncé dans un communiqué. La HAS recommande aussi un remboursement total de ce vaccin pour les enfants. Il ne deviendrait pas pour autant obligatoire.

L'avis de la HAS n'est que consultatif, mais le ministère de la Santé tend à suivre systématiquement ses positions. Sa prise de position ouvre donc la voie à une campagne massive de vaccination contre la grippe des enfants dès la fin 2023.

Jusqu'ici, les vaccins anti-grippe étaient recommandés aux plus de 65 ans et aux personnes à risque, comme les asthmatiques ou les patients atteints de certaines maladies cardiaques. Elle n'était conseillée qu'aux enfants porteurs de ces comorbidités.

"Limiter la diffusion" du virus

La HAS précise que les cinq vaccins existants peuvent être utilisés, mais l'autorité a émis une préférence pour celui qui s’administre par spray nasal. Développé par AstraZeneca, mais aujourd'hui peu donné, il est jugé plus acceptable qu'une piqûre pour les enfants et les parents.

Les autorités sanitaires justifient cette recommandation par le bénéfice collectif de la vaccination des enfants pour "limiter la diffusion et l’impact de la grippe sur la population". Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, ont déjà fait ce choix, avant tout dans l'idée que les enfants constituent un vivier important de transmission du virus, en particulier auprès de proches plus âgés.