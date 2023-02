Séisme en Turquie et en Syrie : la solidarité s'organise à Strasbourg

La situation en Turquie est suivie d'heure en heure par les membres de la communauté qui vivent en France, mardi 7 février. Malgré l'inquiétude, la solidarité s'organise.

L'inquiétude et la tristesse se lisent sur tous les visages près de Strasbourg (Bas-Rhin). Pour rien au monde, ces 200 femmes turques n'auraient manqué le petit-déjeuner au profit du séisme. "Il faut qu'on les aide, quoi. Ça pouvait aussi être nous à leur place", confie l'une d'elles.

Les dons affluent

"Ce qui est bien, c'est de voir la population turque et étrangère qui se réunit. Il n'y a pas de blanc, noir, gros ou mince, c'est tout le monde pour le même sujet", se réjouit une autre. Dans cette ville, un tiers de la population est issue de la communauté turque. Si elle se montre aujourd'hui soudée, une membre de l'association culturelle franco-turque de la commune la décrit également comme "généreuse" et "réactive". Les dons et les collectes affluents au fil des heures. Deux camions prendront la route de la Turquie dans la soirée.