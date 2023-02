Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan s’alourdit à plus de 5 000 morts

Durée de la vidéo : 2 min.

FRANCE 3

Article rédigé par France 3 France Télévisions

Les secours s’activent jour et nuit, tout en faisant face au froid où il fait -3°C en Turquie, mardi 7 février. Le bilan ne cesse de s’alourdir et s’élève désormais à plus de 5 000 morts entre la Turquie et la Syrie.

Sous les blocs de béton, il y a l’espoir. Mardi 7 février, un petit garçon syrien est extrait de son immeuble, enfin sauvé. Depuis hier, en Syrie et en Turquie, ils sont des milliers, pompiers comme civils, sur des morceaux de gravats à la recherche de survivants au violent séisme survenu lundi matin. On compte désormais plus de 5 000 morts et des milliers de personnes restent introuvables. C’est l’angoisse pour les familles séparées de leurs proches. "Ma mère, mes frères sont toujours sous les décombres", pleure un habitant.

Des températures glaciales Toute la nuit, les secours ont avancé à la lueur des phares. Au marteau-piqueur, ils détruisent les blocs de béton qui piégeaient un homme immobilisé. Il est secouru sous les applaudissements, après 24 heures sous les décombres. Les rescapés trouvent refuge sous des tentes. Mais les couvertures sont une mince protection face aux températures glaciales. Des bateaux et des avions ont été affrétés pour transporter les blessés jusqu’à Istanbul (Turquie).