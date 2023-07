Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine promet des céréales gratuites à six pays au sommet Russie-Afrique

Dans son discours en ouverture du sommet Russie-Afrique, le président russe a justifié sa décision de en affirmant que les pays occidentaux faisaient "obstacle" aux livraisons d'engrais et de céréales russes.

Un appel du pied de Vladimir Poutine aux pays africains. Au premier jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, en Russie, le président russe a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains, sur fond d'inquiétudes après la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes.

Moscou pourra "dans les mois qui viennent" livrer gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales au Zimbabwe, à la Somalie, à l'Erythrée, au Mali, à la Centrafrique et au Burkina Faso. "Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial mais aussi sur celui [des livraisons humanitaires] à titre gracieux", a-t-il déclaré, en affirmant que la Russie était un producteur "solide et responsable".

Cette déclaration de Vladimir Poutine intervient alors que Moscou a refusé de prolonger l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses produits agricoles via la mer Noire, stabilisant ainsi les prix alimentaires. La fin de cet accord accroît ainsi le risque de pénurie.

Kiev accuse Moscou de vouloir "le monopole des céréales"

Ces dernières années, la Russie a cherché à renforcer ses liens avec l'Afrique, notamment via la présence du groupe paramilitaire Wagner. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déjà effectué deux tournées sur le continent depuis le début de l'année, s'efforçant de l'attirer dans le camp de Moscou, dressé en rempart contre l'"impérialisme" et le "néocolonialisme" occidental. Dans son discours en ouverture du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a ainsi justifié sa décision de livrer ces céréales en affirmant que les pays occidentaux faisaient "obstacle" aux livraisons d'engrais et de céréales russes.

Mais pour une porte-parole de l'armée ukrainienne, Natalia Goumeniouk, Moscou veut ainsi détenir "le monopole des céréales", alors que des frappes russes ont détruit des infrastructures portuaires ukrainiennes sur la mer Noire.

Selon les chiffres de l'ONU, en 2020, 15 pays africains ont importé plus de 50% de leurs produits à base de blé depuis la Russie ou l'Ukraine. Six de ces Etats (Erythrée, Egypte, Bénin, Soudan, Djibouti et Tanzanie) ont même acheté plus de 70% de leur blé dans la région. Selon le Kremlin, en 2022, la Russie a exporté 11,5 millions de tonnes de céréales vers l'Afrique, et près de 10 millions de tonnes supplémentaires ont été livrées au premier semestre 2023.