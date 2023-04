Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, deux chefs sur le front

Les chefs de guerre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky multiplient les déplacements sur le terrain dans le but de remobiliser leurs soldats.

Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont deux chefs de guerre sur le terrain, comme dans la communication et l'image. Nouvelle illustration avec l'arrivée en hélicoptère du président russe sur le sol ukrainien pour une visite surprise. Ni la date ni les lieux ne sont donnés avec précision. Chaque camp avait choisi son étape, qui devait être symbolique. Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions annexées de Louhansk et de Kherson. Suivi par une caméra du Kremlin, il a visité un site de commandement dans le but de remobiliser ses troupes.



L'art de communiquer au bon moment

Presque au même moment, le convoi de Volodymyr Zelensky a pris la direction d'Avdiivka (Ukraine), près de Bakhmout, sur la ligne de front. Depuis plusieurs mois, ses soldats résistent à l'armée russe. Le président ukrainien les a présentés une nouvelle fois comme les héros de son pays et les a encouragés à continuer le combat. Pour Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, l'art de communiquer au bon moment est devenu une arme dans cette guerre.