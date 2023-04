Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine a effectué une visite surprise dans les régions de Kherson et Louhansk

Le premier déplacement du président russe dans cette région depuis le début du conflit reste cependant entouré de mystère.

Premier déplacement à Kherson depuis le début du conflit pour Vladimir Poutine. Le président russe a effectué une visite éclair dans les régions de Kherson et de Louhansk à l'occasion de la fête de Pâque orthodoxe, qui a été célébrée dimanche, a annoncé le Kremlin mardi 18 avril dans un communiqué. On ignore toutefois quand a eu lieu exactement cette visite, durant laquelle le président russe a félicité les militaires et leur a offert des "copies des icônes", précise le communiqué.

Il s'y est entretenu avec le commandant des forces aéroportées russes, le général Mikhaïl Teplinski et d'autres hauts responsables militaires, pour évoquer la situation dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, dont la Russie a revendiqué l'annexion en septembre dernier. "C'est important pour moi d'entendre votre opinion sur la situation, vous écouter, échanger des informations", a déclaré le président russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin.

Un déplacement sur une "scène de crime" pour Kiev

Kiev a vertement dénoncé cette visite du président russe, qu'elle accuse de visiter la scène de ses "crimes". Ce voyage "est une 'tournée spéciale' de l'auteur de meurtres de masse dans les territoires occupés et ravagés pour prendre plaisir des crimes" commis par les forces russes, a déclaré sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence ukrainienne.

Il s'agit de la deuxième visite en l'espace d'un mois de Vladimir Poutine en zone occupée par Moscou en Ukraine. Le choix des régions de Kherson et de Zaporijjia pour ce déplacement n'a rien d'anodin. La zone pourrait devenir le théâtre d'une prochaine offensive de printemps des forces ukrainiennes, dans leur quête de reprise territoriale.