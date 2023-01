Témoignage "C'est vraiment un moment décisif, croyez en l'Ukraine et aux Ukrainiens !", appelle un proche conseiller du président Volodymyr Zelensky

"C'est vraiment un moment décisif, croyez en l'Ukraine et aux Ukrainiens !", appelle un proche conseiller du président Volodymyr Zelensky

Mykhaïlo Podoliak, conseiller et proche du président Volodymyr Zelensky, revient sur franceinfo sur l’importance d’une victoire face à la Russie alors que Moscou accroît la pression notamment dans le Donbass.

Il est l'éminence grise du président Volodymyr Zelensky, son homme de confiance. Mykhaïlo Podoliak sait que l'heure est grave et que la Russie a jeté cet hiver toutes ses forces dans la bataille : franceinfo a pu s’entretenir avec ce conseiller et proche du président ukrainien, alors que Moscou accroît la pression, notamment dans le Donbass.

"C'est vraiment un moment décisif, indique-t-il. Car la Russie tente actuellement le tout pour le tout. Elle mobilise ses troupes en masse. En fait, elle a compris qu'elle dispose d'une fenêtre d'opportunité. C'est la raison pour laquelle on a un besoin urgent d'armes pour lancer efficacement des contre-offensive de grande échelle."

La Russie mène une "guerre de civilisation"

Sous pression depuis des jours, l'Allemagne a entrouvert mardi 24 janvier la voie à une autorisation pour les pays alliés de livrer des chars lourds Leopard demandés par l'Ukraine. Mardi soir deux médias allemands, Der Spiegel et la chaîne d'information NTV, ont même assuré que le chancelier Olaf Scholz était sur le point de donner son feu vert. L'armée ukrainienne a le plus grand mal à contenir les assauts des soldats russes qui mènent, selon Mykhaïlo Podoliak une "guerre de civilisation".

"En Ukraine, la Russie est en guerre contre les valeurs qui nous animent, c'est-à-dire la démocratie, la liberté. C'est une question de survie pour ce type de civilisation." Mykhaïlo Podoliak à franceinfo

Pour vaincre l'armée russe, l'Ukraine aura besoin de tous ses partenaires européens et notamment de la France, pour qui le conseiller du président ukrainien a un message : "Croyez en l'Ukraine, croyez aux Ukrainiens ! Parce que nous nous ressemblons en tous points. Nous voulons entendre les rires de nos enfants et nous sommes prêts à en payer le prix." Et de conclure que si l'Ukraine devait perdre cette guerre, l'ordre mondial en serait bouleversé au profit d'une vision totalitaire, celle de la Russie, de l'Iran ou bien de la Corée du Nord.