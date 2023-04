DIRECT. Guerre en Ukraine : le G7 jure de faire payer le "prix fort" aux pays aidant la Russie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Le soldat a perdu 40kg durant sa détention, faute de nourriture adaptée, tout en endurant les souffrances d'une côte brisée. Artem Dyblenko évoque des violences continues sur les prisonniers de guerre, et des tortures psychologiques. Il réclame que la Russie ouvre enfin les portes de ses lieux d'internement au Comité international de la Croix-Rouge, et que les échanges de prisonniers s'accélèrent.

: Quelque 130 soldats ukrainiens ont pu regagner leur pays lors d'un échange de prisonniers, a annoncé Kiev dimanche dernier. A Mykolaïv, franceinfo a pu rencontrer un ancien détenu libéré en septembre. Artem Dyblenko, ancien combattant de Marioupol, livre le récit de ses quatre mois passés derrière les barreaux, dans des conditions inhumaines.









(MATHIEU DREUJOU / FRANCE TELEVISIONS)



: Le président brésilien Lula a reçu hier le ministre russe des Affaires étrangères pour promouvoir une médiation internationale sur la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis ont accusé le Brésil de se faire "l'écho de la propagande russe et chinoise" sur le conflit. Sergueï Lavrov a affirmé que Moscou souhaitait que "le conflit se termine au plus vite", mais en préconisant une solution "durable et non immédiate".

: Enfin, sur le front de la guerre en Ukraine, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie pour sa guerre en payeraient "le prix fort", dans une déclaration publiée à l'issue de la réunion au Japon. Les diplomates ont aussi jugé "inacceptable" l'annonce par Moscou de son intention d'envoyer des armes nucléaires à la Biélorussie.