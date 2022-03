Guerre en Ukraine : un photojournaliste ukrainien porté disparu près de Kiev

Il n'a pas donné signe de vie depuis le 13 mars. Le photojournaliste ukrainien Max Levin, qui collabore avec l'agence Reuters, la BBC et le média ukrainien Hromadske pour couvrir la guerre en Ukraine, est porté disparu depuis plusieurs jours, annonce Reporters sans frontières sur Twitter, mardi 22 mars.

"RSF s'inquiète de la disparition du photoreporter ukrainien Max Levin près de Kiev en Ukraine, déclare l'ONG sur le réseau social. Son ami M. Lyseïko a reçu son dernier message le 13/03 depuis une zone de combats à Vychhorod où il était en reportage."

RSF rappelle avoir "sonné l'alarme pour trois autres disparitions de journalistes ou collaborateur de média depuis le début de la guerre en Ukraine, tous trois enlevés par les forces russes". "Cibler les journalistes est un crime de guerre", souligne l'ONG.

Vendredi, Reporters sans frontières avait alerté sur la disparition de la journaliste Victoria Roshchina, qui travaille pour Hromadske. La rédaction assurait avoir perdu contact avec elle le 12 mars. Selon ce media, la journaliste, qui couvrait l'est et le sud de l'Ukraine, était depuis détenue par les forces russes. Elle a été libérée mardi, a annoncé Hromadske sur Twitter.

Our journalist Victoria Roshchyna was released from Russian captivity. Now she is on her way to her hometown, Zaporizhzhia. She was captured on March 15 in the occupied Berdyansk pic.twitter.com/cwSt0A38sx