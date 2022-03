Guerre en Ukraine : Reporters sans Frontières alerte sur la disparition d'une journaliste

"Les journalistes ne doivent pas être des cibles de guerre." Sur Twitter, vendredi 18 mars, l'organisation Reporters sans Frontières s'est dite "vivement préoccupée" par la disparition en Ukraine de la journaliste Victoria Roshchina, "alors qu'elle couvrait le conflit". "Nous appelons à la divulgation urgente d'informations sur son emplacement et ses conditions et à sa libération immédiate", a insisté l'ONG sur le réseau social.

RSF shares serious concern about the disappearance of journalist Viktoria Roshchina while reporting in the war in #Ukraine. We call for the urgent disclosure of information on her location and conditions and for her immediate release. Journalists must not be targets of war! https://t.co/iy2Euj5CD4 — RSF (@RSF_inter) March 18, 2022

Victoria Roshchina travaille pour le média ukrainien Hromadske, une chaîne de télévision en ligne. Sur Twitter, la rédaction assure avoir perdu contact avec elle le 12 mars, et que la journaliste, qui couvrait l'est et le sud de l'Ukraine, est depuis détenue par les forces russes. "Le 16 mars, nous avons appris que la veille, Viktoria Roshchina était détenue par le FSB", service de renseignement russe, affirme le média ukrainien.

As we learned from witnesses, at that time the journalist was in the temporarily occupied Berdiansk. On March 16, we learned that the day before (probably March 15), Victoria Roshchyna was detained by the Russian FSB. Currently, we do not know where she is 2/3 — Hromadske Int. (@Hromadske) March 18, 2022

Sur son site (lien en anglais), la Fédération européenne des journalistes (EFJ) appelle également à "la libération immédiate" de la journaliste. "Selon Hromadske, Victoria Roshchina avait prévu de se rendre à Marioupol la semaine dernière", développe l'organisation. Celle-ci précise que le 11 mars, le véhicule de la journaliste a été visé par des tirs alors qu'elle longeait des tanks russes près de Zaporizhia. La reporter et la personne qui conduisait "ont réussi à sortir du véhicule marqué 'presse' et à se réfugier derrière des maisons abandonnées à proximité. Roschina a déclaré que, pendant qu'ils se cachaient, des soldats russes ont volé son ordinateur portable, son appareil photo et d'autres effets personnels dans la voiture", détaille l'EFJ.

La Fédération européenne des journalistes ajoute qu'un autre journaliste ukrainien, Oleg Baturin, est lui aussi porté disparu depuis le 12 mars.