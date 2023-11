Guerre en Ukraine : trois choses à retenir du vendredi 17 novembre

Durée de la vidéo : 1 min

Le 19/20 info fait le point sur les informations des dernières 24 heures dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

L'Ukraine connaît son 631e jour de conflit, vendredi 17 novembre. Des hommages partout dans les rues de Kiev à l'impact du conflit israélo-palestinien sur les approvisionnements militaires de l'Ukraine, en passant par l'aide américaine pour les réseaux énergétiques ukrainiens, voici ce qu'il fallait retenir de cette journée.





L’image du jour : dans les rues de Kiev, des hommages omniprésents

Sur la place de l'Indépendance à Kiev, des milliers de petits drapeaux ukrainiens ont été plantés par les habitants. Chacun représente un soldat mort au front. La guerre est partout, y compris dans la capitale. Dans les rues voisines, des centaines de photos de civils, tués pendant la guerre. Un peu plus loin, sur un mur, il y a aussi des textes qui résument la vie d'un frère ou d'un père. Les Ukrainiens appellent cela le "livre des morts".





La citation du jour : "Nos approvisionnements en obus d'artillerie ont diminué à cause de la guerre en Israël"

"Nos approvisionnements en obus d'artillerie ont diminué à cause de la guerre en Israël", a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, Israël a commandé des milliers d'obus et de munitions à des fabricants étrangers, qui sont les mêmes que ceux qui approvisionnent l'Ukraine. En conséquence, la production ne suit plus, la demande est trop importante et les stocks ukrainiens diminuent. L'Ukraine s'inquiète. Sur le front, les soldats pourraient rapidement manquer de munitions.





Le chiffre du jour : 460 millions d'euros d'aide américaine pour les réseaux énergétiques

Les États-Unis ont annoncé une aide de 460 millions d'euros afin de renforcer les réseaux énergétiques. Alors que les températures sont de plus en plus basses, l'Ukraine redoute des attaques russes sur ses réseaux, comme ce fut le cas l'an dernier, lorsque des milliers de personnes s'étaient retrouvées sans électricité et sans chauffage. L'aide américaine doit permettre d'intervenir rapidement sur des systèmes de réparation sur ces réseaux en cas d'attaque.