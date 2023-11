VRAI OU FAUX. Guerre entre le Hamas et Israël : l’hôpital Al-Shifa est-il, comme le déclare Tsahal, un poste de commandement du Hamas ?

Durée de la vidéo : 4 min

Depuis plusieurs jours, l’hôpital Al-Shifa, à Gaza, est au centre des préoccupations. L’armée israélienne, qui y a pénétré, considère le lieu comme un poste de commandement stratégique du Hamas. Qu’en est-il ? Décryptage, vendredi 17 novembre, avec le journaliste Louis Augry.

Les images publiées par Tsahal font partie de sa stratégie de communication. "Israël veut jouer la transparence totale, en montrant quasi en temps réel ce qu’ils trouvent dans la bande de Gaza, et particulièrement dans l’hôpital d’Al-Shifa", introduit Louis Augry, journaliste à la cellule "Vrai ou Faux". Vendredi 17 novembre, l’armée a publié une vidéo de 7 minutes. Dans un extrait, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus arpente des salles de l’hôpital où il trouve "des armes, des munitions et de l’équipement militaire". La vidéo a vraisemblablement été tournée mercredi.

Le maître-mot pour Jonathan Conricus ? La transparence. Pour ceci, il dit tourner une vidéo "en une seule prise, sans montage" de "toutes les preuves" trouvées dans l’immeuble de l’hôpital. Il montre notamment un sac militaire, présenté comme celui d’un combattant du Hamas. Dans la soirée de mercredi, des journalistes de Fox News et de la BBC, embarqués avec l’armée israélienne, ont également fait le tour du bâtiment et ont constaté l’ajout d’une arme dans une salle. "Ça pose la question de la mise en scène. Est-ce que pour le passage des journalistes, l’armée israélienne change la disposition des lieux ?", interroge Louis Augry.

Réarrangement des lieux

L’équipe de "Vrai ou Faux" a contacté la BBC, qui affirme avoir également demandé une explication à l’armée. "Ce qu’ils expliquent, c’est qu’entre le tournage de la vidéo de Tsahal et leur reportage, l’armée israélienne aurait découvert de nouvelles armes qui, si on comprend bien, auraient été placées là après", indique le journaliste. De leur côté, les journalistes de Fox News "n’ont pas pu vérifier indépendamment où et quand ont été trouvés les objets sur place". "Ces armes, on n’a pas de raison de douter qu’elles appartenaient bien au Hamas. (…) Mais ici, ça montre que l’armée israélienne n’hésite pas à réarranger les lieux avant l’arrivée des journalistes, pour que les signes de la présence du Hamas apparaissent évidents".

Des combattants du Hamas se cachent par ailleurs dans des tunnels sous Gaza. Depuis plusieurs semaines, l’armée israélienne se base sur une reconstruction censée représenter les quartiers généraux de l’organisation sous l’hôpital Al-Shifa. Sur de nouvelles images "publiées très récemment", on distingue un trou dans la zone de l’hôpital. "C’est censé être l’entrée d’un tunnel, selon Tsahal. Le problème c’est que pour le moment, l’armée ne montre pas encore d’images de l’intérieur de ces tunnels", précise le journaliste. "Pour le cas précis de l’hôpital Al-Shifa, on n’a pas de preuves qui paraissent suffisantes du fameux réseau dont parle Israël depuis des semaines. Tout ce qu’on a, ce sont ces vidéos, ces images qui nous viennent d’une seule source, celle de l’armée israélienne. Il faut garder en tête qu’on est ici sur de la communication de guerre, et qu’elle mérite d’être expliquée", conclut Louis Augry.