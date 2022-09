Guerre en Ukraine : pourquoi l'accueil des déserteurs russes divise les pays de l'UE

Après les Ukrainiens, ce sont les Russes qui fuient la guerre. Depuis la décision de Vladimir Poutine de décréter la mobilisation partielle de 300 000 réservistes pour rejoindre le front, des milliers de citoyens russes font le choix de quitter leur pays.

Mais alors que ces déserteurs se massent aux frontières de la Russie, les Etats membres de l'Union européenne se déchirent sur la question épineuse de leur accueil. Faut-il accepter de les recevoir sur le sol européen ? Si oui, s'agit-il de leur accorder un statut de réfugié ou un visa humanitaire ?

Une réunion de crise rassemblant les ambassadeurs des pays de l'UE est organisée lundi 26 septembre à Bruxelles pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais la tâche s'annonce difficile.

Pour l'heure, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie refusent d'accueillir des ressortissants russes sur leur territoire. Le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavsky, a annoncé jeudi qu'il n'accorderait pas de visa humanitaire aux Russes ayant fui le pays. Les trois pays baltes ont de leur côté décidé de fermer leurs frontières.

"De nombreux Russes qui fuient la Russie à cause de la mobilisation étaient d'accord pour tuer des Ukrainiens, ils n'ont pas protesté à l'époque. Ce n'est pas juste de considérer qu'ils sont des objecteurs de conscience", a tranché Edgars Rinkevics, le ministre letton des Affaires étrangères, sur Twitter. "Il y a d'importants risques de sécurité à les admettre et il existe de nombreux autres pays hors de l'UE où ils peuvent aller."

