Guerre en Ukraine : "C'est la première fois que nous sommes invités à ce genre d'événement", s'étonne une Moscovite avant une cérémonie au Kremlin

La capitale russe s'est préparée à des festivités, avec une circulation restreinte vendredi, notamment un concert à l'ombre des murs du Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine va formaliser le vendredi 30 septembre 2022 à Moscou l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, largement dénoncée par Kiev et ses alliés occidentaux, mais qu'il a menacé de défendre même avec l'arme nucléaire.



Dans des décrets publiés jeudi 29 septembre, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijjia et Kherson, une étape préalable à leur annexion. Sur la place Rouge, on voit déjà d'immenses panneaux sur lesquels est écrit : "Donestk, Lougansk, Zaporijia, Kherson - Russie. Ensemble pour toujours". Et c'est exactement l'objectif du Kremlin : rendre les choses définitives et irréversibles.

"Je doute que cela incite beaucoup de gens à y aller"

Et pour cela, toute la machine de propagande du pouvoir s'est mise en route rapidement : dès jeudi soir, les chaînes de télévision russes affichaient le compte à rebours du temps restant avant la cérémonie au Kremlin prévue à midi à Moscou (13h en France). Entouré des parlementaires des deux chambres, des dirigeants pro-russes des régions ukrainiennes occupées, Vladimir Poutine doit prononcer "un discours volumineux", selon son porte-parole Dmitri Peskov. Ensuite, place à la célébration publique : une immense scène a été montée, adossée à la cathédrale Basile-le-Bienheureux, à deux pas du Kremlin.

Les partisans du régime seront là, mais pour grossir les rangs, le pouvoir a rameuté comme d'habitude dans les administrations ou les entreprises publiques, même celles qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Daria, une jeune Moscovite qui a reçu un mail d'invitation inattendu. "C'est la première fois que nous sommes invités à aller à ce genre d'événement. La seule chose qu'ils font d'habitude, c'est lorsqu'il y a des élections, ils nous écrivent 'Allez voter'. Là, j'ai été surprise de recevoir un tel mail. Je doute que cela incite beaucoup de gens à y aller. Et je n'irai pas parce que je ne veux pas participer à ce genre d'évènements." Si Daria n'ira pas, c'est parce qu'elle a le choix : d'autres entreprises sont plus coercitives. Certaines universités ont même promis des points en plus aux étudiants qui participeraient au meeting, à condition qu'ils envoient un selfie, depuis la place Rouge.



La Russie avait déjà reconnu fin février l'indépendance des deux autres régions qu'elle se prépare à annexer, celles de Donetsk et de Louhansk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté convoqué pour vendredi une réunion d'urgence de son Conseil de sécurité. Loin de déposer les armes, Kiev en réclame au contraire plus de ses alliés occidentaux pour poursuivre sa contre-offensive face à Moscou.