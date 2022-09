DIRECT. Guerre en Ukraine : le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce sur une résolution pour condamner les référendums d'annexion

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "J'ordonne de reconnaître la souveraineté d'Etat et l'indépendance" des régions de Zaporijjia et de Kherson, situées dans le sud de l'Ukraine, a déclaré Vladimir Poutine. Ces annexions, ainsi que celles de Donetsk et Louhansk, vont être formalisées au cours d'une cérémonie qui aura lieu au Kremlin, qui se tiendra à partir de 14 heures (heure de Paris).

: Le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijjia et de Kherson, selon des décrets présidentiels publiés hier soir.

: Le Conseil de sécurité de l'ONU va voter une résolution condamnant les "référendums" d'annexion de plusieurs régions ukrainiennes, a déclaré hier soir la présidence française du Conseil. Elle n'a aucune chance d'être adoptée en raison du droit de véto de la Russie, mais elle devrait ensuite être présentée à l'Assemblée générale de l'ONU.

Avec l'arrivée de l'automne et du froid, les Français risquent de sentir de plus en plus concrètement les conséquences de la crise énergétique. Nous répondons dans cet article à vos questions les plus fréquentes sur les économies d'énergie, les contrats et les mesures d'aide en vigueur.



Les ministres européens de l'Energie se réunissent à Bruxelles pour tenter d'adopter des mesures d'urgence afin d'enrayer la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Le but est de faire face aux risques de crise sociale et de faillites d'entreprises à l'approche de l'hiver.







La Russie va entériner demain l'annexion de territoires qu'elle contrôle en Ukraine, a annoncé la présidence russe. Vladimir Poutine déjà a reconnu hier soir l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijjia et de Kherson. Une journée de festivités est prévue au Kremlin pour ces annexions.





La Floride a été dévastée par le passage de l'ouragan Ian. Les dégâts matériels ont été colossaux, comme ici, à Fort Myers. Le dernier bilan dans l'Etat faisait état d'au moins 12 morts. L'ouragan se dirige désormais vers le sud-est des Etats-Unis.