Guerre en Ukraine : plusieurs civils morts et blessés dans un bombardement

Un nouveau bombardement russe est survenu à Pokrovsk près de Donestk, à l’Est de l’Ukraine. Deux missiles ont frappé un immeuble résidentiel, faisant sept morts et plus de 80 blessés.

Un trou béant en plein cœur d’un immeuble d’habitations. Juste à côté, un hôtel visé de plein fouet. Sur les toits, les secours s’activent à la recherche de victimes. Au sol, des enquêteurs spécialisés viennent de retrouver une partie d’un missile lancé par les Russes. Ludmilla et son mari se trouvaient chez eux quand un premier missile a frappé leur immeuble. "J’ai entendu un sifflement et une explosion, la poussière et les débris du quatrième et du cinquième étage me sont tombés dessus", se souvient-elle.

Des réfugiés revivent le cauchemar

Le cauchemar a débuté lundi 7 août, vers 19h. Un premier bombardement secoue le centre-ville de Pokrovsk. Les secouristes arrivent sur place. Puis, un deuxième missile s’abat. Bilan : plusieurs morts et des dizaines de blessés. Au petit matin, les habitants reviennent sur place, choqués. Oleksander, mineur, travaillait au moment du drame. "Pour l’instant, je ne sais pas qui est mort, c’est un cauchemar", déplore-t-il. "Ce qui choque les Ukrainiens, c’est que cette frappe n’a pas touché n’importe quelle ville. Pokrovsk accueille de nombreux réfugiés qui ont fui les bombardements de l’Est et qui se retrouvent de nouveau confrontés aux horreurs de la guerre", conclut la journaliste Anaïs Hanquet.