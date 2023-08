Environnement : une expédition inédite pour prendre soin de l'océan

Partie de Lorient (Morbihan) en avril, la goélette Tara va sillonner les côtes européennes pendant deux ans. L'objectif est de collecter des micro-organismes pour comprendre l’impact des activités humaines sur les écosystèmes côtiers.

C'est un voyage de l'infiniment petit vers l'immensément grand. Une plongée dans la biologie moléculaire à l'échelle d'un continent. L'expédition Tara Europa est partie de Lorient (Morbihan), en avril dernier, pour longer les côtes du nord de l'Europe. Une équipe en mer sur la goélette Tara est accompagnée à terre par un camion laboratoire afin d'étudier l'impact des activités humaines sur les écosystèmes côtiers.

Photographie de l'écosystème

"La moitié de l'oxygène de l'air provient des organismes marins. Une bonne partie du CO2 atmosphérique est captée par l'océan et les activités humaines impactent beaucoup cet environnement-là, cet équilibre fragile. Et on essaie vraiment d'avoir une image précise tout autour de l'Europe des impacts qu'ont les activités humaines sur l'océan", explique Éric Pelletier, biologiste génomique environnemental CEA. L'air, le sol, les sédiments et les eaux peu profondes sont ainsi échantillonnés, puis envoyés dans des laboratoires.