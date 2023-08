Pyrénées-Orientales : à Elne, des jardins partagés cultivés à tour de rôle

La commune d’Elne a transformé des places de parking en potager : 200 m² de terre cultivés par les habitants. L’initiative, qui rassemble lien social et protection de l’environnement, séduit de plus en plus de villes.

Plus on se rapproche du centre-ville d’Elne (Pyrénées-Orientales), moins la nature est présente. Mais de tout petits espaces ont percé la croûte du bitume. Des potagers ont remplacé des places de parking. Le maire, Nicolas Garcia, est fier de ces jardins : la commune a investi 30 000 € pour 200 m² de terre confiés aux habitants : "Il fallait deux conditions : que la majorité soit d’accord et accepte de s’en occuper", explique l'élu. Des îlots de fraîcheur Sous les conseils du maraîcher, les riverains s’occupent de bâcher et de planter. La récolte de cette première saison est maigre : quelques courges, des aubergines, des tomates. Il faut régénérer la terre appauvrie par 50 ans d’asphalte. Arrosés avec des eaux usées, ces îlots de fraîcheur sont un pied de nez à la sécheresse : ils font baisser la température et remonter le moral. D’ici la fin de l’année, la superficie de ces lopins partagés devrait être multipliée par trois.