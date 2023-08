États-Unis : découverte du phare de Boston, le tout premier de l’histoire du pays

Dans ce nouvel épisode de notre série d’été consacrée aux plus beaux phares de la planète, direction Boston, mardi 8 août, pour admirer le premier phare des États-Unis, construit en 1716.

Du haut de ses 25 mètres, le premier phare américain a vu défiler toute l’histoire des États-Unis. Sur son îlot rocailleux en baie de Boston, il a guidé partisans de la couronne britannique comme colons épris de liberté. Pour y accéder, il faut près d’une heure de navigation depuis le port le plus proche. À 70 ans, Sally Snowman est celle qui connaît le mieux le phare. "À chaque fois que je le vois clignoter, je me dis que c’est ma mère qui me salue", confie-t-elle. Si elle n’habite plus sur place depuis 5 ans, elle vient toujours plusieurs fois par semaine et a conservé un costume d’époque.

Un symbole de l’indépendance américaine

Pour arriver au cœur du phare, il faut monter 76 marches en colimaçon. Il a connu toutes les évolutions scientifiques et n’a désormais besoin que d’une seule lampe électrique : son dôme de verre et ses reflets font le reste. "Sa mécanique envoie une immense lueur, visible jusqu’à 43 km à la ronde les nuits sans nuage", explique Sally Snowman.

À Boston, des habitants rejouent l’acte fondateur de la révolution américaine, le Boston Tea Party. S’en suit la guerre d’indépendance : les rebelles tentent de reprendre le phare aux mains de l’armée britannique. Avant de quitter Boston, les Anglais le font exploser pour saboter le pays naissant. Reconstruit 7 ans plus tard, le phare devient un des symboles de l’indépendance maritime des États-Unis.