Guerre en Ukraine : "Notre pays n'oubliera jamais" l'aide de la France, déclare l'ex-Première ministre ukrainienne

Aujourd'hui députée d'opposition, Ioulia Timochenko s'est adressée à la France depuis Kiev sur franceinfo. Elle remercie Emmanuel Macron pour l'envoi de canons Caesar et les "Français ordinaires" pour l'accueil des réfugiés.

"Les Ukrainiens apprécient beaucoup que les cœurs des Français ordinaires battent à l'unisson avec les cœurs ukrainiens. Le peuple français a accueilli plus de 100 000 de nos réfugiés (...). L'Ukraine n'oubliera jamais votre aide". A la veille de la date anniversaire du début de la guerre, l'égérie de la Révolution orange, Ioulia Timochenko, s'est confiée à franceinfo à Kiev, jeudi 23 février.

Ioulia Timochenko se souvient du 24 février 2022, le jour "le plus effrayant de [sa] vie, de celle de [sa] famille, de la vie de tout Ukrainien." Un an après, une victoire ukrainienne reste possible, selon l’ex-Première ministre ukrainienne. "Vladimir Poutine voulait envahir Kiev, il voulait diriger le pays et aucun de ces buts n’a été atteint. L’Ukraine de son côté, avec ses amis et ses partenaires a déjà libéré plus de mille localités."

"Si on n’arrête pas cette guerre, elle sera comme un incendie dans la forêt : elle touchera d’autres pays européens." Ioulia Timochenko sur franceinfo

La députée renouvelle sa confiance à Volodymyr Zelensky. "Le président fait tout ce qu’il faut faire. L’essentiel est d’arrêter l’agression maintenant en lui permettant de vaincre, en lui fournissant des armes (...). Une victoire rapide dépend seulement des armes (...) et de la rapidité de leur livraison. Il me semble que le président de la France le comprend très bien." Le 31 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait fournir à l'Ukraine 12 canons Caesar de 155 mm supplémentaires, en plus des 18 pièces déjà livrées. "C'est une aide très forte pour l'Ukraine", réagit Ioulia Timochenko.

L'accueil des réfugiés ukrainiens en France a coûté près de 500 millions d'euros, essentiellement pour l'hébergement et l'allocation versée aux quelque 100 000 déplacés installés sur le territoire, a annoncé, ce jeudi le ministère de l'Intérieur. Les femmes représentent 80 % des réfugiés accueillis en France, entre le 10 mars 2022 et le 30 janvier 2023.