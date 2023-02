DIRECT. Guerre en Ukraine : l'accueil des réfugiés ukrainiens a coûté près de 500 millions d'euros sur un an

Ce qu'il faut savoir

L'accueil des réfugiés ukrainiens en France a coûté près de 500 millions d'euros, essentiellement pour l'hébergement et l'allocation versée aux quelque 100 000 déplacés installés sur le territoire, a annoncé, jeudi 23 février, le ministère de l'Intérieur, un an après le début du conflit en Ukraine. Dans le détail, près de 220 millions d'euros ont été dépensés "au titre de l'allocation pour les bénéficiaires de la protection" temporaire accordée aux Ukrainiens, environ 260 millions "au titre de l'hébergement" et 10,1 millions "au titre de l'accueil de jour et des transports", a détaillé le ministère auprès de l'AFP. Suivez notre direct.

Une majorité de femmes ukrainiennes réfugiées en France. Entre le 10 mars 2022 et le 30 janvier 2023, la France a accueilli plus de 100 000 Ukrainiens, "dont près de 80% de femmes", a également détaillé jeudi le ministère de l'Intérieur, qui explique avoir délivré des "autorisations provisoires de séjour" à 87 928 Ukrainiens (hors enfants) sur cette période, soit près de 146 000 lorsqu'on prend en compte les renouvellements.

Pékin présente son "plan de paix", le chef de l'Onu dénonce "l'affront" russe. La Chine a présenté à Moscou sa vision pour le "règlement politique" du conflit en Ukraine, au moment où le secrétaire général de l'Onu dénonçait l'"affront à notre conscience collective" causé il y a un an par l'invasion russe de l'Ukraine, à l'ouverture de l'Assemblée générale. Kiev et ses alliés espèrent pour leur part recueillir le soutien le plus large possible à une résolution qui doit être examinée le même jour par l'Assemblée générale de l'ONU appelant à une paix "juste et durable", un an après le début de l'invasion russe.

La Russie accuse l'Occident. De son côté, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a accusé les Occidentaux de se préparer "à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre". "Dans leur désir d'infliger une défaite à la Russie de toutes les manières possibles, ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier", a déclaré l'ambassadeur russe auprès de l'ONU, qui représentait son pays lors de cette réunion spéciale de l'Assemblée pour l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.