Guerre en Ukraine : neuf mois après le début du conflit, quelles en sont les dates clés ?

Le début de l'invasion, la chute de Marioupol ou encore la libération de Kherson, retour sur les évènements marquants de la guerre en Ukraine.

Neuf mois après le début de la guerre en Ukraine, retour sur les dates clés de ce conflit. Tout a commencé en février dernier. "Le 24 février 2022, c’était le début de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine et, on le sait aujourd'hui, Vladimir Poutine souhaitait une guerre éclair pour faire tomber le pouvoir ukrainien en quelques jours. Mais il a été surpris par la défense ukrainienne extrêmement efficace. Autre date importante, le 8 avril 2022, lorsque les Russes se sont repliés du nord vers l’est de l'Ukraine. Les Russes n’ont pas réussi à conquérir Kiev, et ont donc tenté de retenter l'opération à Kharkiv puis Izioum avec 60 000 soldats mobilisés. Le 20 mai 2022, c’est la chute de Marioupol, après plusieurs semaines de bataille. Enfin, le 26 août 2022, la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe depuis le début du conflit, a été débranchée du réseau électrique", explique Julien Gal depuis la rédaction de franceinfo soir.

Poutine prêt à tout

Les Russes, avaient, à ce moment-là, commencé à gagner du terrain, mais ils vont être bousculés par les Ukrainiens, notamment dans la ville de Kharkiv. C'est alors que Vladimir Poutine franchit une sorte de cap. "Le 21 septembre, Vladimir Poutine annonce la mobilisation de 300 000 réservistes. Le chef du Kremlin, qui brandit même la menace de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine déclare à l'époque dans un message vidéo : ‘Nous utiliserons sans aucun doute toutes les armes à notre disposition’. Enfin, la dernière date, le 12 novembre 2022, la libération de la ville de Kherson par les ukrainiens. Une défaite, sans aucun doute, pour Moscou", conclut le journaliste.