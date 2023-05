L’Ukraine a annoncé dans la matinée du samedi 13 mai avoir gagné du terrain sur la ligne de front à Bakhmout. Les troupes préparent leur contre-offensive. Reportage à Orikhiv.

Les troupes ukrainiennes sont à l’entraînement pour la grande offensive. Dans une voiture, un père et son fils font équipe. Ils combattent ensemble dans la région de Zaporijjia (Ukraine), l’une des zones pressenties pour l’attaque. "On restera tous les deux avec mon fils pour cette offensive. Je ne sais pas quand ce sera enfin le moment pour nous, mais on ne se séparera pas. Pas avant la fin, c’est à dire la victoire", confie le père. La petite ville d’Orikhiv (Ukraine) pourrait être l’un des couloirs d’attaque menée à la reconquête.

La longue attente à Orikhiv

La petite ville d’Orikhiv (Ukraine), lourdement bombardée par l’artillerie et l’aviation russe, pourrait être l’un des couloirs d’attaque menée à la reconquête. "Trois lignes de défense très bonnes, voilà ce que les Russes ont mis en face de nous. Ce sera donc très dur. Alors oui, nos commandants prennent le temps nécessaire pour y aller, et en finir victorieux", explique un soldat. Soudain, des avions russes apparaissent dans le ciel. Les visages sont tendus. Les habitants sont partagés entre la peur, l’attente et l’espoir.

"Le président Zelensky déclare vouloir éviter à tout prix de trop lourdes pertes lors de cette contre-offensive, d’où cette longue et pénible attente, dans ces villages situés tout près de la ligne de front", conclut la journaliste Maryse Burgot.