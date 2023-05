Crise climatique : vers une pénurie mondiale de jus d'orange ?

Après la moutarde qui a fait un temps défaut dans les rayons des supermarchés, cela pourrait être au tour du concentré de jus d'orange. Une pénurie mondiale guette.. Pour quelles raisons ?

Les prix du jus d’orange ne cessent de grimper : + 20% en deux ans, et la hausse devrait se poursuivre. Le marché mondial du jus d’orange est tendu en raison de très faibles récoltes au cours des derniers mois. Les dérèglements climatiques touchent de plein fouet les grandes régions productrices d’orange, comme Arcadia, en Floride (États-Unis). Presque toute la récolte de Vernon C. Hollingsworth, propriétaire d'une orangeraie, a été rasée par l’ouragan Ian en septembre 2022.

Les prix augmentent partout dans le monde

Les prix des concentrés d’oranges augmentent partout dans le monde. Dans une usine de jus à Sarre-Union (Bas-Rhin), la fabrication est de plus en plus difficile. Jean-Luc Etter, dirigeant des "Jus de fruits d'Alsace", ajoute de l’eau au concentré pour reconstituer les jus. Le mélange devient bien trop cher depuis un an. "On achetait notre tonne de concentré d’orange 2 400 euros, aujourd’hui on est à 3 400", détaille-t-il. La situation, inédite, menace selon la filière française du jus de fruits l’approvisionnement mondial.