Santé : le Beyfortus, un traitement très prometteur pour la bronchiolite ?

La bronchiolite met chaque hiver l’hôpital sous tension, avec jusqu’à 50 000 admissions aux urgences. Un traitement préventif pourrait fortement réduire le nombre d’hospitalisations.

Éviter l’hospitalisation de près de 50 000 bébés chaque année, c’est la promesse faite par le Beyfortus, un nouveau traitement par injections contre la bronchiolite. Des essais cliniques récents confirment, selon le laboratoire, une efficacité importante. "On a recruté 8 000 bébés dans le cadre de cette étude, et on a démontré une efficacité de plus de 80 %", détaille Charles Wolf, le directeur général des vaccins Sanofi France.

Autorisé par la Commission européenne

Déjà autorisé par la Commission européenne depuis 2022, le Beyfortus n’a pas encore reçu l’accord de la Haute Autorité de Santé (HAS), ni fait l’objet d’une quelconque publication scientifique. Le Pr. Christelle Gras-Le Guen, cheffe du service de pédiatrie du CHU de Nantes (Loire-Atlantique), qui a participé à l’étude, voit dans le traitement une réelle avancée. S’il est approuvé, le Beyfortus pourrait prendre de vitesse d’autres laboratoires, également en course sur le traitement de la bronchiolite.