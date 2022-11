Guerre en Ukraine : les soldats russes se révoltent

Sur les 570 soldats russes envoyés sur le front près de Louhansk, en Ukraine, seuls 40 membres de ce bataillon auraient survécu. En Russie, des familles de militaires dénoncent le sort réservé aux jeunes mobilisés. Ces derniers prennent eux-mêmes la parole pour se plaindre du manque de préparation et de soutien dont ils ont bénéficié.

Mardi 8 novembre, les images de soldats russes pris au piège et qui se font tirer dessus circulent sur les réseaux sociaux en Russie et vont à l’encontre des discours de victoire de Vladimir Poutine. À proximité de Louhansk (Ukraine), seuls 40 soldats russes auraient survécu alors qu’ils étaient initialement 570. Sur d’autres vidéos, il est possible de voir des Russes se réfugier dans une maison qui est ensuite bombardée. Le manque de préparation des jeunes soldats mobilisés est notamment pointé du doigt.



"Notre président, qu’est-ce qu’il fait ?"

Si les soldats eux-mêmes prennent la parole pour se plaindre du manque de préparation et de soutien dont ils ont bénéficié, les familles de victimes demandent également des comptes aux autorités. "Notre président, qu’est-ce qu’il fait ? Où est-ce qu’il envoie nos gars, nos maris, nos pères ? Il les envoie à une mort certaine, sans les équiper", déplore la femme d’un soldat qui s’exprime sur une télévision indépendante russe. Dans plusieurs bataillons, des membres de l'armée du Kremlin ont également manifesté leur mécontentement.