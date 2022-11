Environnement : des aides pour alléger le bilan carbone des industriels

Mardi 8 novembre, Emmanuel Macron a appelé les plus grandes entreprises industrielles françaises à redoubler d'efforts pour décarboner. Le Président a promis en échange de doubler l'aide de l'État de 5 à 10 milliards d'euros.

Comment rendre les industries plus vertes et limiter leurs émissions de gaz à effet de serre ? En Normandie, une usine fabrique différents produits chimiques. Cette activité rejette une grande quantité de C02. Selon le directeur, c’est impossible de faire autrement. Pour y remédier, l’entreprise a déjà lancé des travaux. Une chaudière biomasse est aujourd’hui en chantier. Le gaz naturel devrait aussi être remplacé par de l’eau pour fabriquer l’ammoniac. Plusieurs dizaines de millions d’euros ont déjà été mis sur la table. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

56 sites émettent à eux seuls 10 % de gaz à effet de serre en France

L’usine fait partie des 56 sites émettant à eux seuls 10 % de gaz à effet de serre dans l'Hexagone. Beaucoup sont situés dans le nord et l’est de la France. Cela concerne des cimenteries et des usines de chimie, de sidérurgie, de sucreries et de raffineries. Mardi 8 novembre, le chef de l'État Emmanuel Macron les a réunies à l’Élysée pour leur demander d'aller plus loin, en échange d’un coup de pouce financier, de 5 à 10 milliards d’euros.