États-Unis : un quartier huppé d'Atlanta rêve d'indépendance

Le président du comité de Buckhead prépare un divorce avec la municipalité d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Les habitants de ce quartier huppé veulent prendre leurs distances avec le système politique actuel.

Les invités d'une petite réception sont blancs, riches et trumpistes. Ils habitent tous à Buckhead, un quartier d'Atlanta, la capitale de l'État de Géorgie, aux États-Unis. Entre les coupes de champagne et les petits fours, les discussions portent sur la politique. Ils revendiquent tous l'indépendance de leur quartier et veulent prendre leurs distances avec le système politique actuel. Les préoccupations principales de cet électorat blanc sont l'immigration et l'insécurité. "On a des problèmes dans le quartier. On a peur que des gens s'introduisent dans nos maisons", confie un habitant.



L'idée est de faire sécession

Le président du comité de Buckhead prépare un divorce avec la municipalité d'Atlanta. L'idée est de faire sécession, comme à l'époque des confédérés, lorsque les États du Sud étaient en guerre contre les États du Nord. "On va aimer notre police, on ne va pas augmenter les impôts, on va même les baisser", affirme Bill White, le président du comité, mardi 8 novembre. Ce quartier d'Atlanta, connu pour ses centres commerciaux modernes, est pourtant un endroit plutôt pacifique. Mais le projet de sécession défendu par le comité de Buckhead est loin d'être un exemple isolé aux États-Unis. Pour les experts, la polarisation entre deux camps que tout oppose et la désinformation accentuent encore les différences.