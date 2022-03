Guerre en Ukraine : les faits marquants du mercredi 9 mars

Au quatorzième jour de l'invasion de l'Ukraine, mercredi 9 mars, les forces russes encerclent au moins quatre villes : Kharkiv (deuxième ville d'Ukraine), Soumy (nord-est), Tchernihiv (au nord de Kiev) et Kiev, la capitale, toujours sous contrôle ukrainien, qui se prépare à un assaut prochain.

La Russie et l'Ukraine ont trouvé un accord sur des cessez-le-feu pour permettre la mise en place de plusieurs couloirs humanitaires autour de zones durement frappées par les combats ces derniers jours.

Un hôpital pédiatrique de Marioupol, port assiégé du sud-est de l'Ukraine, a été détruit mercredi par des bombardements russes, a annoncé un responsable régional, Pavlo Kirilenko. Selon un premier bilan provisoire, 17 adultes ont été blessés "parmi le personnel hospitalier", a-t-il annoncé à la télévision ukrainienne, précisant qu'il n'y avait pour le moment "aucun enfant" parmi les blessés et "aucun mort".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapidement réagi sur Twitter, écrivant que "des gens, des enfants se trouvent sous les décombres". "Atrocité ! (...) Arrêtez ces meurtres", a-t-il encore écrit. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, on peut apercevoir de l'intérieur des bâtiments soufflés, des débris, des feuilles de papier et des bouts de verre jonchant le sol.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k