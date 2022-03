Guerre en Ukraine : dans la banlieue de Kiev, un immeuble se prépare au combat

Dans la banlieue Sud-Ouest de Kiev (Ukraine) mercredi 9 mars, à quelques kilomètres des positions russes, Angelina, une habitante craint une attaque imminente. Elle s'organise depuis quelques jours pour résister avec l'aide de ses voisins et son mari, qui a déjà pris les armes. "On a mis notre fils de 5 ans à l'abri, car deux missiles sont tombés à deux cents mètres d'ici", raconte-t-elle. En attendant le combat, ils ramassent les éclats d'obus tombés au sol. Angelina et sa voisine préparent de leur côté chaque jour des repas, pour les militaires qui protègent leur quartier.

Une cafétéria transformée en armurerie

Elle ne souhaite pas rester. "La cave n'est pas si sûre. Si des missiles frappent notre immeuble, ça peut devenir un tombeau pour nous tous", explique-t-elle. Avant

la guerre, le quartier était prisé par des jeunes familles, qui achetaient un premier logement dans la ville. Désormais, la cafétéria a été transformée en armurerie. Dans la résidence, un médecin et une infirmière sont prêts à prendre en charge tant les civils que les militaires.