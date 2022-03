Guerre en Ukraine : l'AIEA s'inquiète après la perte de contact avec les systèmes contrôlant les matériaux nucléaires de Tchernobyl

Inquiétudes au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA). Les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl en Ukraine ont cessé de transmettre des données à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA), a-t-elle assuré mardi 8 mars. La centrale, lieu de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire en 1986, est contrôlée par les Russes depuis le début du conflit.

L'Agence utilise le terme "garanties" pour décrire les mesures techniques qu'elle applique aux matières et activités nucléaires, dans le but de dissuader la propagation des armes nucléaires par la détection précoce de l'utilisation abusive de ces matières.

La centrale de Zaparojia aussi contrôlée par les Russes

"Je suis profondément préoccupé par la situation difficile et stressante dans laquelle se trouve le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl et par les risques potentiels que cela comporte pour la sécurité nucléaire", a averti Rafael Grossi, le patron de l'AIEA. Depuis la prise de la centrale par l'armée russe, plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site, travaillant 13 jours d'affilée sous surveillance russe. L'organisme a demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site.

Face à cette situation, Rafael Grossi a réitéré son offre de se rendre sur le site, ou ailleurs, pour obtenir de toutes les parties un "engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité" des centrales électriques ukrainiennes. L'armée russe occupe depuis vendredi un autre centrale nucléaire, celle de Zaporojia, dans le sud-est de l'Ukraine. Incendiée après des frappes russes, selon l'Ukraine, accusation que dément Moscou, cette centrale "fonctionne normalement", rassure un responsable de la Garde nationale russe dans des vidéos publiées par l'agence de presse russe RIA Novosti. "L'administration du site remplit ses fonctions. La situation est entièrement contrôlée par la Garde nationale russe", a-t-il ajouté.