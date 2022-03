Guerre en Ukraine : les faits marquants du mardi 8 mars

Au treizième jour de l'invasion russe en Ukraine, mardi 8 mars, le nombre de réfugiés ayant fui le pays a dépassé les deux millions, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Sur le front économique, le président américain Joe Biden a franchi un nouveau palier dans ses sanctions contre la Russie, en ordonnant un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes. Le Royaume-Uni va, quant à lui, arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes.

Plus de 2 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe

Des milliers d'Ukrainiens tentent de quitter leurs villes bombardées ou encerclées par les forces russes. Le nombre de réfugiés ayant quitté le pays depuis le début de l'invasion a dépassé les deux millions, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. La grande majorité ont fait route vers la Pologne.



>> CARTE. Dans quels pays se sont réfugiés les civils qui ont fui l'Ukraine

Des civils ont commencé à évacuer la ville ukrainienne de Soumy (nord-est), bombardée la veille. Au moins 21 personnes ont été tuées lundi soir dans des frappes aériennes russes contre cette ville située à 350 km au nord-est de Kiev, près de la frontière russo-ukrainienne, selon un nouveau bilan des autorités ukrainiennes.

Dans la région de Tchernihiv, au nord de Kiev, trois adultes ont été tués et trois enfants ont été blessés par une mine antipersonnel, a affirmé Liudmyla Denisova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien, soulignant que l'usage de ces armes est prohibé par le droit international.

A Irpin, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale ukrainienne, des centaines de personnes tentent de fuir en file indienne la rivière du même nom, sur des passerelles de fortune faites de planches, de palettes en bois et de carcasses métalliques, en direction de Kiev, seule direction encore non occupée par l'armée russe. Environ 2 000 habitants ont pu s'extraire de la ville, selon la police.

L'Ukraine accuse la Russie de ne pas respecter le couloir humanitaire de Marioupol

A Marioupol, grand port stratégique sur la mer d'Azov (sud-est), 300 000 civils restent en revanche coincés, selon Kiev, qui accuse les Russes de ne pas respecter le couloir humanitaire. "L'ennemi a lancé une attaque exactement en direction du couloir humanitaire", a dénoncé le ministère ukrainien de la Défense.

La Russie avait annoncé lundi soir vouloir instaurer des couloirs humanitaires pour la population de cinq métropoles particulièrement exposées : Kiev, Soumy, Marioupol, Kharkiv, deuxième ville du pays, et Tchernihiv, après plusieurs tentatives avortées depuis vendredi. Mais la plupart des voies d'évacuation proposées par Moscou passent par la Russie ou la Biélorussie, allié de Moscou, option inacceptable pour Kiev et qualifiée de "cynique" lundi par Emmanuel Macron.

Une enfant de six ans est morte de déshydratation sous les ruines de sa maison détruite à Marioupol, selon le maire de la ville, Vadim Boïtchenko. On ignore combien de temps la fillette, prénommée Tanya, est demeurée coincée vivante dans les ruines, où sa mère a été retrouvée morte.

Joe Biden annonce un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes

Le président Joe Biden a décrété un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, afin d'alourdir les sanctions imposées à la Russie et "porter un nouveau coup puissant à Poutine". Les Etats-Unis sont, eux, exportateurs nets d'énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de pétrole et de gaz qu'ils n'en consomment, a rappelé Joe Biden. "Nous pouvons prendre cette décision, alors que d'autres ne le peuvent pas", a-t-il expliqué.

Quasiment simultanément, le Royaume-Uni a annoncé l'arrêt de ses importations d'énergie russe d'ici fin 2022, par la voix du ministre britannique Kwasi Kwarteng. Cette décision a été prise "en coordination étroite" avec les alliés des Etats-Unis, a précisé Joe Biden.

L'Europe s'est, pour l'instant, refusée à décréter un embargo sur les importations russes, qui assurent 40% de ses besoins en gaz naturel et 30% pour le pétrole. Mais l'UE a "des solutions pour devenir indépendante du gaz russe", assure le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, ajoutant souhaiter les "accélérer" pour être en mesure de "relever le défi de l'hiver 2022-2023".

Un nouvel échange entre Macron et Zelensky

Emmanuel Macron s'est entretenu mardi après-midi, pendant une heure et demie, avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky des derniers développements de l'offensive militaire menée par l'armée russe, a annoncé l'Elysée.

Les deux présidents "ont fait un long point sur l'ensemble des sujets humanitaires, sur l'initiative sur la sécurité et sûreté des centrales nucléaires et enfin un point sur les discussions en cours à Gomel", en Biélorussie, entre Russes et Ukrainiens, a précisé la présidence.

Le président français a eu des échanges téléphoniques très réguliers avec Volodymyr Zelensky, les deux hommes s'étant parlé dimanche après une conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine consacrée en bonne partie à la sécurité nucléaire après la prise de la centrale de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, par l'armée russe.