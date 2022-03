Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron dénonce le "cynisme moral et politique" de Vladimir Poutine, qui propose des couloirs humanitaires vers la Russie

"C'est du cynisme moral et politique qui m'est insupportable." Emmanuel Macron a vivement critiqué, lundi 7 mars, la proposition du président russe, Vladimir Poutine, de mettre en place des couloirs humanitaires pour conduire des réfugiés Ukrainiens vers la Russie et la Biélorussie. Ce qui est nécessaire, "ce ne sont pas simplement des couloirs, qui sont tout de suite menacés, ce n'est pas ce discours hypocrite qui consiste à dire : 'On va aller protéger les gens pour les amener en Russie'", a déclaré le président de la République dans une interview à LCI. "Tout ça n'est pas sérieux", a-t-il ajouté.

Peu avant, l'Élysée avait fait savoir dans un communiqué que les couloirs humanitaires annoncés par la Russie n'ont pas constitué une demande d'Emmanuel Macron, comme l'affirmaient les forces armées russes. "La demande personnelle du Président de la République comme du reste des alliés et partenaires c'est que l'offensive russe cesse", a précisé l'Élysée.

L'armée russe a affirmé, de son côté, que la décision d'ouvrir plusieurs couloirs humanitaires, pour évacuer les civils notamment de Kiev, Kharkiv et Marioupol, a été prise après une "demande personnelle" du président français adressée à son homologue russe Vladimir Poutine, lors d'un entretien de deux heures par téléphone dimanche.