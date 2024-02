Guerre en Ukraine : les députés Julien Bayou et Benjamin Haddad proposent la mobilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine

Une proposition de résolution pour l'utilisation des avoirs russes gelés au profit de l'effort de guerre et de la reconstruction de l'Ukraine vient d'être déposée à l'Assemblée, à l'initiative du député Renaissance Benjamin Haddad et du député Les Écologistes Julien Bayou, respectivement président et vice-président du groupe d’amitié France-Ukraine. "À chaque fois que la France a pris une décision [sur le conflit ukrainien -Ndlr], ça a fait bouger toute l'Europe", plaide l'écologiste, alors que le président Volodymyr Zelensky est attendu à Paris vendredi 16 février pour signer un accord bilatéral de sécurité.

à lire aussi Guerre en Ukraine : les défis que l'UE doit surmonter pour fournir une aide financière et militaire à la hauteur

"Ces avoirs russes gelés représentent une manne financière importante qui doit être mobilisée pour le soutien et la reconstruction de l’Ukraine", peut-on lire dans la proposition de résolution. Une mobilisation autant motivée par "souci du pragmatisme que par celui de la justice et de la responsabilité internationale".

"Ce sont les responsables de cette guerre injustifiable qui doivent en payer les conséquences, et prendre en charge la reconstruction." Proposition de résolution franceinfo

Les sommes, 300 milliards d'euros au total qui appartiennent surtout à la banque centrale russe, dont "près de 200 milliards sont au sein de l'Union européenne" ont été gelées suite à l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, et génèrent même des intérêts qui vont être taxés. "C'est 300 milliards qui peuvent immédiatement soutenir l'effort de guerre ukrainien et la reconstruction et c'est aussi envoyer le message que l'Europe ne plie pas, ne faiblit pas dans son soutien à l'Ukraine", explique le rapporteur du texte, Julien Bayou. Ce dernier espère un examen de la résolution à l'Assemblée en semaine transpartisane le 25 mars ou le 29 avril.

Selon Julien Bayou, la majorité, les socialistes et la droite pourraient soutenir ce texte. Si le texte rassemble le soutien d'une majorité de parlementaires, "c'est le parlement qui dit au gouvernement 'à vous d'agir, prenez vos responsabilités'. Ces 300 milliards sont de toute façon confisqués. Finalement on peut soutenir l'Ukraine avec l'argent du dictateur russe, faisons comme ça plutôt que de faire payer le seul contribuable européen."