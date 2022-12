Guerre en Ukraine : le témoignage d'un Français parti combattre et blessé sur le front

Maxime Bronchain est un des quelques Français à être partis combattre auprès de l'armée ukrainienne. Lourdement blessé à une jambe, il n'éprouve aucun regret d'être parti combattre.

Originaire de Metz (Moselle), Maxime Bronchain est parti combattre aux côtés des Ukrainiens. Blessé, il est aujourd'hui dans un hôpital du pays. "J'ai entendu le président Zelensky au début de la guerre, qui a appelé tout étranger à venir aider et apporter son expérience. J'avais été militaire par le passé, j'avais été pompier. Du coup, je pensais me rendre utile", se rappelle-t-il.



Aucun regret d'être venu en Ukraine

Il part en mai, payant de sa poche son gilet pare-balles et son casque. Le 27 novembre, il marche sur une mine et se blesse grièvement au pied gauche. "Je partais sur une mission de reconnaissance, je passais en premier et, en fait, j'ai sauté sur une mine. Il y a un Américain qui était juste derrière moi, qui a voulu me porter secours mais qui, lui, a sauté deux fois sur une mine et qui est décédé pendant son évacuation", témoigne-t-il encore. Il a subi six opérations mais assure qu'il ne regrette "pas du tout" d'être allé combattre en Ukraine.